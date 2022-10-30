Втрати росіян у війні проти України.

Тип знешкодженого російського вертольота наразі встановлюють

У Харківській області в неділю, 30 жовтня, ЗСУ збили російський ударний вертоліт. Його збили орієнтовно о 16:00. «30 жовтня на Харківщині близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Схід» збито російський ударний вертоліт (тип встановлюється)», – повідомило командування Повітряних сил. Зазначимо, що станом на 30 жовтня, за даними Генштабу ЗСУ ліквідували вже 274 літаки та 252 вертольоти РФ.

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