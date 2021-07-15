Держпідприємство «Укрмедпостач» поставило на Харківщину 21 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Однак через порушення холодового ланцюга транспортування у двох контейнерах зіпсувалися 9 360 доз вакцини. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА).

Зокрема, там відреагували на відео ЗМІ, яке поширили напередодні. На записах медпрацівники відкривають контейнер з вакцинами та замірюють температуру. Апарат показує 10-12 градусів за Цельсієм, при тому що вакцину Pfizer потрібно зберігати за температури -70 градусів за Цельсієм.

У Департаменті ХОДА кажуть, що отримання кожної партії на склад фіксується на відео, яке потім направляється до ДП «Укрмедпостач».

Там запевняють, що 1 липня направили відповідні листи до «Укрмедпостачу» та до Міністерства охорони здоров’я України. Вакцини з виявленими порушеннями транспортування перемістили до зони карантину та згодом повернули «Укрмедпостачу».

У Департаменті охорони здоров'я також заявили, що ці вакцини не ставили на облік Харківської області.