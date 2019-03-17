На Харківщині вбили солдата-контрактника

Поблизу Чугуєва Харківської області знайдено тіло військовослужбовця контрактної служби з ознаками насильницької смерті, повідомила обласна поліція, а також 92-га окрема механізована бригада.

Тіло солдата виявили у лісосмузі, неподалік від військової частини в якій він служив.

Поліція Харківщини повідомила, що судово-медичний експерт виявив на тілі померлого колото-різані рани шиї та рук, синці в області грудної клітини. Поліція також встановила, що загиблий солдат родом з Луганщини.

Правоохоронці почали розслідувати цей факт за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу. Встановлюються обставини скоєння злочину та коло причетних до нього осіб.

Інформацію про виявлення тіла солдата-контрактника підтвердила 92-га окрема механізована бригада.

«16.03.2019 року у лісі смт. Клугіно-Башкирівка був знайдений цивільними особами невідомий чоловік без ознак життя. Під час з’ясування особистості було встановлено особу – військовослужбовець за контрактом. Солдат був відсутній на службі 14.03.2019-15.03.2019, про що було повідомлено у відповідні установи та були проведені заходи по розшуку», – сказано в повідомленні бригади.

Там також додали, що за цим фактом призначено службове розслідування.