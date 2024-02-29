Росіяни заявили про нібито чотири підбиті човни з українськими військовими

Під час виконання бойових завдань на Херсонщині загинули військові 73 морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Інформацію про це підтвердили у прес-службі ССО у четвер, 29 лютого.

За даними прес-служби ССО, частина військовослужбовців, яка забезпечувала відхід для основних сил групи, загинула під час виконання спеціального завдання. Скільки саме загинуло бійців 73 морського центру, в ССО не уточнили.

«Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника – це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода», – повідомили у прес-службі ССО.

Зазначимо, 28 лютого російські Telegram-канали почали поширювати інформацію про невдалу спробу висадки військовослужбовців ССО на Тендрівську косу у Чорному морі. Коса розташована за 10 км на захід від тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, та за понад 50 км на південь від деокупованого правого берега.

За даними російських пропагандистських каналів, на косу намагалася висадитися група з п’ятьох човнів. За даними окупантів, чотири з них нібито вдалося підбити, а п’ятий – зміг втекти.

Воїни 73 морської групи брали участь у боях часів АТО за Іловайськ та Дебальцеве, а також брали участь в обороні Маріуполя з 2024 року. Після початку повномасштабного вторгнення бійці брали участь у битві за острів Зміїний та обороняли Миколаїв. Крім того, військовослужбовці брали участь в українському контрнаступі на півдні України, внаслідок якого українці деокупували Херсон.