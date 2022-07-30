На півдні України ЗСУ знищили 2 польові склади з боєприпасами ворог. Також на Херсонщині українські військові вразили опорний пункт росіян, а на Миколаївщині – укріплені підземні укриття ворожих підрозділів.

За інформацією оперативного командування «Південь», загалом за минулу добу, на південному напрямку українські військові знищили 105 окупантів, 7 танків Т-62 та 72, гаубицю «Мста-Б», 2 самохідні артустановки, самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С» та 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також ЗСУ вразили пункт управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади росіян.

«За результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади рашистів в Брускінському», – повідомили в ОК «Південь».

А у Бериславському і Херсонському районах ЗСУ знищили 2 польові склади з боєприпасами ворога. Також українські гелікоптери атакували скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах.

«Українська авіація нанесла сім ударів по ворогу. Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів», – зазначено у повідомленні.

Остаточні втрати ворога – дорозвідують.

Також командування повідомило, що Росія зменшила корабельне угруповання біля кримського узбережжя.

«Корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах, зменшилось до 6 одиниць – частина переміщена до Новоросійська, а напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі. Загроза ракетних ударів залишається актуальною як з моря, так і з неба, й з тимчасово окупованих територій», – зазначено у повідомленні.

В ОК «Південь» повідомили, що обстановка в цій операційній зоні складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій наявними силами на зайнятих рубежах оборони.