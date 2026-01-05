Смертельна аварія сталася 3 січня у Кам’янець-Подільському районі

Поблизу села Залісці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області стався смертельний нещасний випадок. 24-річного водія переїхав власний автомобіль. Про це у понеділок, 5 січня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 3 січня близько 23:10 у селі Залісці Дунаєвецької громади. За попередніми даними слідства, 24-річний житель села Чаньків заїхав автомобілем Opel Astra на естакаду для огляду, однак не поставив легковик на ручне гальмо.

«Коли чоловік перебував під естакадою, автомобіль самовільно покотився та наїхав на нього. Від отриманих травм водій загинув на місці події», – повідомляють поліцейські.

За фактом загибелі чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого). Правоохоронці встановлюють усі обставини події.