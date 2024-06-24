Старокостянтинівський районний суд виніс вирок офіцеру ЗСУ Віталію Шайнозі за хабарництво. Посадовець вимагав у підлеглого 17 500 грн за підписання рапорту про його звільнення з військової служби. За скоєне обвинуваченому призначили 5 років тюрми з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Як йдеться у вироку від 20 червня, наприкінці серпня 2023 року солдат 332 роти резерву регіонального управління Сил територіальної оборони написав рапорт на звільнення, оскільки на його утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей. Військовослужбовець звернувся до командира роти Віталія Шайноги з проханням підписати рапорт, на що той відмовив. Відтак, солдат проконсультувався з адвокатом і повторно підготував усі документи, які знову надав обвинуваченому. 1 вересня 2023 року Віталій Шайнога зателефонував підлеглому й сказав, що за 17 500 грн він поставить свою резолюцію та скерує рапорт у регіональне управління Сил територіальної оборони. Через тиждень обвинувачений отримав усю суму, тож підписав документи та відправив їх, куди і обіцяв.

У суді командир свою вину визнав частково. Не заперечував отримання грошей на картку, але розповів свою версію подій. За його словами, солдат уже раніше звертався до нього за консультацією та знав, що підстав для звільнення зі служби не має. 7 серпня 2023 року цей військовослужбовець нібито напав з ножем на двох працівників частини, через що його доставили до психіатричного відділення військового шпиталю, куди також прибули правоохоронці. Аби зняти стрес від такої ситуації, обвинувачений випив 150 мл коньяку, внаслідок чого у нього під час медичного огляду виявили стан алкогольного спʼяніння. За це його притягнули до адміністративної відповідальності і оштрафували на 17 тис. грн. Солдат вибачився за свою поведінку та пообіцяв відшкодувати розмір штрафу і саме про це, нібито, йшлося в їхніх телефонних розмовах.

Водночас заявник не заперечував, що у звʼязку із погіршенням стану здоровʼя у серпні 2023 року перебував у психіатричному відділенні військового шпиталю, втім стверджував, що гроші командир у нього вимагав не за погашення штрафу, а за підписання рапорту про звільнення. Зрештою, у звільненні з лав ЗСУ йому все одно відмовили, оскільки одна дитина не є його рідною.

Суддя Ольга Кутасевич визнала Віталія Шайногу винним за ч.3 ст.368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) й призначила 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.