На Івано-Франківщині суд звільнив від покарання прокурора, що взяв 2 тис. доларів хабара

На Івано-Франківщині суд закрив провадження щодо колишнього прокурора, якого обвинувачували в отриманні 2000 доларів хабара. Справу щодо правоохоронця Олега Люкляна Надвірнянський районний суд розглядав понад три роки, а потім закрив її через те, що сплив термін притягнення до відповідальності.

Як пише місцевий сайт «Курс», Люклян у грудні 2015 року був призначений на посаду першого заступника керівника Надвірнянської місцевої прокуратури. Вже у січні 2016 року він нібито домовився з підприємцем – фігурантом кримінального провадження – про те, що прокуратура не буде подавати апеляцію на вирок Косівського районного суду, та обіцяв «позитивно» вирішити питання у цивільному позові щодо оренди землі, за яку судився цей підприємець. Як стверджували правоохоронці, свої «послуги» Люклян оцінив у 2 тис. доларів.

Підприємець через колишню співробітницю прокуратури передав Люкляну гроші двома траншами – по тисячі доларів. Один біля гіпермаркету «Епіцентр», другий – у своєму авто на стоянці біля Надвірнянської прокуратури.

Після отримання другого траншу Люкляна разом зі спільницею затримали у його кабінеті. Жінка начебто не знала, що передає хабар, тому до відповідальності її не притягали.

Проти прокурора порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Однак до суду справу передали вже за ч. 1 ст. 190 К України – шахрайство.

Судова тяганина тривала більш як три роки. Сторону обвинувачення представляв у суді представник Генпрокуратури Олександр Проскурніков. Більшість засідань суд переносив через те, що не з’являвся саме Проскурніков. Коли сплив термін притягнення Люкляна до кримінальної відповідальності, той визнав свою вину і подав клопотання про закриття провадження. Представник Генпрокуратури підтримав у суді клопотання про закриття провадження щодо колишнього колеги.

«Прокурор Проскурніков О. А. в судовому засіданні не заперечував відносно задоволення клопотання обвинуваченого, зазначивши, що на даний час дійсно є підстави, передбачені КПК України для закриття кримінального провадження і звільнення Люкляна від кримінальної відповідальності в зв’язку із закінченням строків давності», – йдеться в ухвалі суду.

Тож суд закрив провадження та звільнив Олега Люкляна від кримінальної відповідальності. Він має заплатити 1407 грн процесуальних витрат за проведення технічної експертизи.