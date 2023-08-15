В якому населеному пункті впали уламки — невідомо

На Прикарпатті уламки російської ракети пошкодили приватне подвір'я та будинок. Постраждалих від падіння снаряді не має, повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

В якому саме населеному пункті впали уламки впали — не повідомляють. За словами посадовиці подія трапилася вранці під час чергового масового ракетного удару росіян по Україні.

«Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих нема. Слова вдячності нашим захисникам, які боронять наші землю та небо», — повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Чиновниця також нагадала про необхідність спускатися в укриття та не нехтувати сигналами тривоги. Додамо, що внаслідок ракетної атаки росіян у п’ятницю, 11 серпня, на Івано-Франківщині загинув хлопчик. Дитині виповнилося 8 років.