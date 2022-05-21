У с. Липівка ни Київщині тракторист підірвався на міні під час роботи в полі

На Київщині трактор наїхав на російську міну та підірвався. Водій отримав травми.

«21 травня о 14:00 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух на полі у с. Липівка Макарівської селищної громади», – повідомили у ДСНС у суботу, 21 травня.

Рятувальники вивільнили потерпілого та передали його медикам. Також вони промаркували та обгородили небезпечну ділянку.

Фото ДСНС

Нагадаємо, на початку травня на Київщині біля с. Залісся місцевий мешканець під час прогулянки підірвався на російській міні. Чоловік загинув. А на Чернігівщині тракторист підірвався на протитанковій міні, коли вивозив сміття, а потім через поле повертався до села. Водія не вдалося врятувати.

Нагадаємо, що в Київській області ще триває розмінування. Наразі на деокупованих територіях Київщини розмінували ключові магістральні шляхи.

До слова, ще один нещасний випадок сьогодні стався на Дніпропетровщині. Пенсіонер збирав касетні снаряди та підірвався. 82-річного чоловіка у важкому стані доставили до лікарні.

«82-річний чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів. Приніс їх додому і намагався розібрати. Стався вибух…», – розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, в області вже загинули 6 людей через касетні снаряди. Адже їх особливість у тому, що вони залишаються небезпечні ще якийсь час після обстрілу.