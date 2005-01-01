На Левандівці у Львові з маршрутки випала 71-річна пенсіонерка

У вівторок, 26 грудня, у Львові з маршрутки №13 випала 71-річна жінка, повідомили в прес-службі Львівської міськради.

За інформацією станції швидкої медичної допомоги, інцидент стався на вул. Суботівській, 2. Постраждалу у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.

Причини події з’ясовуються.

Зазначимо, що через судову тяганину навколо конкурсу перевізників автобусний маршрут №13 у липні 2017 року виконавчий комітет Львівської міськради формально передав комунальному АТП-1, однак фактично на ньому і надалі працює приватний перевізник «Фіакр-Львів», який обслуговував маршрут і раніше.