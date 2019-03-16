На Львівщині 33-річна жінка померла внаслідок отруєння чадним газом
Суспільство — Юлія Лавришин, сьогодні, 09:437141
У п'ятницю, 15 березня, на Львівщині від отруєння чадним газом померла 33-річна жінка. Про це зранку 16 березня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.
Це сталось близько 16:40 у селі Дмитре Пустомитівського району. Тіло жінки виявили у ванній кімнаті квартири на вул. Центральній. Саме там була встановлена газова колонка.
Обставини події з'ясовують.
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