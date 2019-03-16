На Львівщині 33-річна жінка померла внаслідок отруєння чадним газом

Чому українці так часто труяться чадним газом.

У п'ятницю, 15 березня, на Львівщині від отруєння чадним газом померла 33-річна жінка. Про це зранку 16 березня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Це сталось близько 16:40 у селі Дмитре Пустомитівського району. Тіло жінки виявили у ванній кімнаті квартири на вул. Центральній. Саме там була встановлена газова колонка.

Обставини події з'ясовують.