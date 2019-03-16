На Львівщині 33-річна жінка померла внаслідок отруєння чадним газом

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 09:437141

До теми

У п'ятницю, 15 березня, на Львівщині від отруєння чадним газом померла 33-річна жінка. Про це зранку 16 березня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Це сталось близько 16:40 у селі Дмитре Пустомитівського району. Тіло жінки виявили у ванній кімнаті квартири на вул. Центральній. Саме там була встановлена газова колонка.

Обставини події з'ясовують.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Чому українці так часто труяться чадним газом.
Основні помилки, порушення та вимоги ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук