Бродівський районний суд Львівської області визнав жителя області винним у державній зраді через передачу ФСБ геолокації та даних про роботу аеродрому. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією усього майна.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2026 року, за даними слідства, уродженець колишнього Золочівського району Львівщини Юрій Ховалко у березні 2025 року, виконуючи вказівки представника ФСБ, збирав та передавав інформацію про авіатехніку, особовий склад та об’єкти військової інфраструктури.

У телеграмі Юрій Ховалко надсилав фото авіабази, на якій на той час були літаки та інша військова техніка у Бродах. Він робив фото з використанням спеціального застосунку, вказуючи точну геолокацію. Правоохоронці викрили чоловіка та повідомили про підозру у державній зраді.

У суді обвинувачений не визнав свою провину. Він стверджував, що не спілкувався з представниками ФСБ і не надсилав їм фото чи відео військових об’єктів. Обвинувачений заявив, що у січні-лютому 2025 року його акаунт у телеграмі зламали, про що він повідомив у чат-бот СБУ.

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«Хто від його імені вів листування щодо аеродрому, він не знає. Можливо, фотознімки військової частини з галереї одного з вилучених в нього телефонів були зроблені його малолітньою дочкою ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Кримінальне провадження відносно нього створене штучно, проте ким та з якою метою – не назвав», – наведено позицію обвинуваченого у вироку.

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Цю справу розглянула колегія суддів у складі Тетяни Марків, Олени Рахімової, Тетяни Войтюк. Вони дослідили усі матеріали та аргументи сторін. У вироку суду навели фрагменти листування обвинуваченого у телеграмі.

Він написав, що у Бродах є вертолітний аеродром, погодився встановити неподалік камеру з видом на аеродром та підтвердити його ураження у випадку ракетного удару, надсилав фото авіабази з військовою технікою, геолокації та ін.

Адвокат Юрія Ховалка вважав, що правоохоронці неправильно кваліфікували діяння, у якому обвинувачують його клієнта. Його обвинувачують у держзраді (ч.2 ст.111 ККУ), а мали б у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ чи військових формувань (ч.3 ст.114-2 ККУ).

Колегія суддів наголосила, що здобуте листування свідчить, що обвинувачений ініціював встановлення зв’язку з ФСБ, збирання та передачу даних про аеродром, виконував вказівки ворожої держави та отримував схвалення.

«Збирання та передача представнику ворога інформації щодо української армійської авіації вочевидь вказує на направленість дій обвинуваченого на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України та на допомогу ворогові в проведенні підривної діяльності проти України, тому це діяння підлягає кваліфікації за ч. 2 ст. 111 КК України», – вважають судді.

Колегія суддів визнала Юрія Ховалка винним у держзраді, призначивши покарання – 15 років тюрми з конфіскацією усього майна. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту його затримання у травні 2025 року. Вирок ще можна оскаржити.