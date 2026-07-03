На Львівщині судили матір 17-річного хлопця, який у стані алкогольного сп'яніння керував мотоциклом. Суд визнав винною Марію Огороднікову у не виконанні батьківських обов'язків та оштрафував її.

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Як йдеться у постанові суду, інцидент стався 5 квітня цього року, близько 02:52 у селі Погарисько. Правоохоронці встановили, що 17-річний хлопець після вживання алкоголю керував мотоциклом Lifan KP 200 на вул. Центральній.

Матір хлопця на судове засідання не з'явилася. Суд розглянув матеріали без неї.

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Жовківський районний суд Львівської області визнав винною Марію Огороднікову у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов виховання дитини) і призначив їй штраф – 850 грн. Окрім цього, жінка має сплатити 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити до Львівського апеляційного суду протягом десяти днів.