На Львівщині під колесами автомобіля загинув 22-річний пішохід
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 10:390
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На Львівщині автомобіль на смерть збив 22-річного пішохода. Дорожньо-транспортна пригода сталася у п’ятницю, 8 січня, у с. Бусовисько на Старосамбірщині.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 21:30 на автодорозі Н-13 Львів – Самбір – Ужгород в с. Бусовисько Старосамбірського району автомобіль Kia Sportage, рухаючись в напрямку м. Старий Самбір, збив пішохода, який йшов по узбіччю дороги в попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Загиблий – місцевий мешканець 1998 року народження.
За кермом автомобіля перебував мешканець с. Підберізці Пустомитівського району 1966 року народження.
Обставини події встановлює поліція.
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