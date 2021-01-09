На Львівщині автомобіль на смерть збив 22-річного пішохода. Дорожньо-транспортна пригода сталася у п’ятницю, 8 січня, у с. Бусовисько на Старосамбірщині.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 21:30 на автодорозі Н-13 Львів – Самбір – Ужгород в с. Бусовисько Старосамбірського району автомобіль Kia Sportage, рухаючись в напрямку м. Старий Самбір, збив пішохода, який йшов по узбіччю дороги в попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Загиблий – місцевий мешканець 1998 року народження.

За кермом автомобіля перебував мешканець с. Підберізці Пустомитівського району 1966 року народження.

Обставини події встановлює поліція.