Держреєстратор Буської міської ради допоміг агрофірмі незаконно отримати в оренду 16 паїв

На Львівщині правоохоронці викрили посадовця міськради та ексдиректора агрофірми, які незаконно передали в оренду паї. Про це 12 листопада повідомила обласна поліція і прокуратура. Судячи з ухвал суду, йдеться про реєстратора Буської міської ради та колишнього директора ТзОВ «Броди Агро+».

За версією слідства, у 2024 році державний реєстратор однієї з міських рад у Золочівському районі домовився з керівником агрофірми і змінив у державному реєстрі інформацію про 16 паїв загальною площею 15,2 га, які належали мешканцям району.

За новими записами, права оренди та суборенди на ці паї незаконно припинили, натомість агрофірма зареєструвала на них оренду. При цьому, попередні договори оренди та суборенди ділянок не були розірвані, а рішення про оренду новому підприємству ухвалювали без відома власників паю. Більше того, на момент оборудки власники кількох паїв вже померли.

Правоохоронці повідомили чиновнику міської ради про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією) ККУ. Колишній директор агропідприємства отримав підозру за цією ж статтею, а також за ч. 5 ст. 27 ККУ (співучасть). Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

У судовому реєстрі можна знайти низку ухвал, зокрема про відсторонення від посади державного реєстратора Буської міської ради. Слідчі підозрюють, що реєстратор змовився з директором ТзОВ «Броди Агро+» та допоміг перереєструвати на агрофірму паї. У цій справі фігурує 16 ділянок.

Додамо, що на сайті Буської громади немає інформації, хто працював держреєстратором. ТзОВ «Броди Агро+» зареєстроване у вересні 2024 року. Його власником вказана Лідія Бобок, а директором до червня 2025 року був Артем Коваленко. За даними аналітичної системи YouControl, зараз ця фірма перебуває на стадії банкрутства.