Іван Семеряк займав посаду селищного голови Івано-Франкового у 2010-2015 роках

Яворівський районний суд Львівської області звільнив від кримінальної відповідальності колишнього голову селищної ради Івано-Франкового Івана Семеряка, звинуваченого в земельних махінаціях. Справу закрили у зв’язку зі завершенням термінів давності.

За матеріалами справи, перебуваючи на посаді селищного голови Івано-Франкового, у 2015 році Іван Семеряк підробив рішення селищної ради про дозвіл на виготовлення детального плану території щодо земельної ділянки площею 0,10 га у кварталі Верхня Романівка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, та про затвердження проекту землеустрою про відведення зданої ділянки громадянину. Підроблені рішення селищної ради завірив печаткою та власним підписом.

Окрім того, Іван Семеряк підробив ще низку рішень сесії з метою надання у власність згаданої ділянки, ринкова вартість якої становить 191 тис. грн. Злочинну діяльність тодішнього голови правоохоронці викрили у листопаді 2015 року.

Обвинувачений подав до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Суддя Наталія Швед клопотання задовольнила. Ухвалою суду від 10 листопада 2025 року Івана Семеряка звільнили від кримінальної відповідальності за службове підроблення та розтрату майна, а кримінальне провадження від 2015 року – закрили. Ухвала суду ще може бути оскаржена.

Зазначимо, Іван Семеряк займав посаду селищного голови Івано-Франкового упродовж 2010-2020 років.