На Львівщині рятувальники нагородили п'ятьох школярів, які самотужки погасили пожежу сухої трави

СуспільствоОльга Гринько, 12 березня10140

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На Львівщині рятувальники нагородили п'ятьох школярів, які самотужки погасили пожежу сухої трави
фото Наталки Волосацької

У вівторок, 12 березня, рятувальники нагородили п’ятьох школярів, які загасили пожежу сухої трави у селищі Красне на Львівщині. Нагороди вручили на загальній шкільній лінійці. Максима Гірняка, Віталія Кахнича, Дмитра Пронишина, Назара Пристанського та Назара Кузьму відзначили грамотами та подарунками за ліквідацію пожежі.

6 березня у мережі Facebook з'явилося повідомлення про те, що четверо юних мешканців містечка Красне, що на Львівщині, самотужки погасили пожежу, яка виникла через підпал сухої трави.

«Пронишин Дмитро, Кахнич Віталік, Гірняк Максим і Кузьма Назар. Ці маленькі, але дуже правильні хлопчиська, живуть у містечку Красне Львівської області. Вчаться в Краснянській школі №1. Сьогодні вони зупинили підпал поля. Так, теж думала, що повідомляти про підпали в Фейсбуку – марна справа. Ні. Не марна. Росте покоління, яке знає, що це зло. І не сидить вдома, а діє», – написала тоді на своїй сторінці у Facebook Світлана Хитрова.

Сфотографувала хлопців та написала про подію у Facebook Мар’яна Котула

Як з'ясувалося, пожежу гасили п'ятеро учнів Краснянської школи: Максим Гірняк, Віталій Кахнич, Дмитро Пронишин, Назар Пристанський та Назар Кузьма. Спочатку хлопці гасили вогонь ногами та палками. А потім пішли до одного з них додому та взяли пляшки з водою.

«Була пожежа і її погасили діти. Нас це здивувало і потішило. Зараз в області надзвичайно багато пожеж сухої трави і ніхто не бере участь в їх гасінні. Люди або спостерігають, або викликають нашу службу. А тут діти показали, як треба робити. Вони виявили пожежу і вони її ліквідували», – розповів Віталій Туровцев, речник ГУ ДСНС у Львівській області.

За його словами, рятувальники щодня фіксують по декілька підпалів сухостою. Від початку року на Львівщині зафіксували близько 400 підпалів сухої трави.

Нагадаємо, у суботу, 9 березня, через підпал трави у львівському парку «Знесіння» виникла пожежа. А сміттєзвалище біля Новояворівська, яке загорілося через підпал сухої трави, довелося гасити три дні.

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