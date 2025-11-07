Радехівський районний суд Львівської області визнав винним водія маршрутки у п’яній їзді. Йому призначили 17 тис. грн штрафу та позбавили права керувати транспортними засобами протягом року.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, випадок трапився 14 жовтня приблизно о 10:30 на вул. Львівській у Радехові. Поліція зупинила маршрутку «БАЗ А079» і виявила у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері показала результат – 0,62 проміле алкоголю. Після цього водія компанії «Міра і К» відсторонили від керування маршруткою.

У рапорті поліцейського було вказано, що водій маршрутки виїхав на смугу зустрічного руху, що стало причиною зупинки. Під час спілкування із водієм та перевірки документів поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю, порушення координації рухів, порушення мови).

У суді водій Михайло Сало визнав свою провину. Він розповів, що поліція зупинила його під час рейсу і він погодився з результатом перевірки на алкотестері. Водій заявив, що був на весіллі, де вживав «достатньо багато алкоголю», тому відмовився від повторної перевірки у медзакладі.

Цю справу розглянула суддя Оксана Патинок, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала водія маршрутки винним у нетверезій їзді, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу із забороною протягом року керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.