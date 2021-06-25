На Львівщині біля містечка Буськ відкрили сучасний завод із виготовлення високопротеїнових кормових добавок Feednova, який немає аналогів у Східній Європі. Сума інвестицій перевищила 20 мільйонів доларів.

«Це великий унікальний проєкт, який переробляє відходи тваринницького походження і виробляє високоякісні протеїнові домішки, які застосовуються в фармацевтиці, косметології, pet food – корм для собачок і кішечок, а також різні види комбікормів», – розповів голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції» Ігор Ліскі.

Щодоби завод виготовлятиме понад 90 тонн готової продукції із побічних продуктів тваринництва. Тепер в Україні є власний, сучасний виробник натуральних та якісних інгредієнтів на ринку відгодівлі тварин.

«Забійні цехи, м'ясокомбінати, приватні особи, які займаються забоєм тварин, вони кожен по-своєму вирішували це питання. Вся концепція нашого заводу – зробити дійсно виробництво європейської якості. В першу чергу – контрольовано та на щоденній основі забезпечити себе якісною сировиною», – зазначив директор компанії Feednova Андрій Огороднік.

Завод Feednova перероблятиме залишки тваринного виробництва підприємств Західної України.

Feednova є першим в Україні незалежним майданчиком, який прийматиме та перероблятиме сировину від зовнішніх постачальників. Згодом такі ж комплекси збудують у центрі та на півдні нашої країни.

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