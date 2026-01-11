Повідомлення про пожежу у с. Судковичі надійшло рано вранці

Вранці у суботу, 10 січня, у селі Судковичі в Яворівському районі Львівської області сталася пожежа в будинку. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Повідомлення про пожежу в приватному будинку надійшло близько 6:20. Під час обстеження будинку рятувальники виявили тіло власника будинку, 1957 року народження.

Пожежу вдалося загасити близько 8:38 ранку. Обставини та причини займання встановлюються.