Городоцький районний суд Львівщини визнав водія маршрутки Андрія Дибаля винним у нетверезому водінні. Попри те, що він не визнав своєї провини, йому призначили 17 тис. грн штрафу та заборонили керувати транспортними засобами протягом року.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, наприкінці березня 2024 року у селі Мшана поліцейські склали протокол про адмінправопорушення на водія ПП «Ліон-транс» Андрія Дибаля. За даними правоохоронців, він керував маршруткою БАЗ А079 («Еталон») у нетверезому стані. Перевірка на алкотестері показала – 2,15 проміле алкоголю, що у майже 11 разів перевищує допустиму норму.

У суді обвинувачений свою провину у п’яному водінні заперечив. Він заявив, що напередодні автобус поставили на ремонт і він не працював на маршруті. Згідно з домовленостями, після завершення ремонту майстра потрібно було відвезти додому. За словами працівника ПП «Ліон-транс», оскільки він був нетверезим, то за кермо сів саме майстер. Дорогою автобус зламався, тому вони зупинились. Коли до них під’їхали поліцейські, то Андрій Дибаль сказав, що він був за кермом, бо майстер немає відповідної категорії прав.

Проте у суді обвинувачений стверджував, що не керував маршруткою та заявляв, що поліція немає відеодоказів того, що він був за кермом.

Цю справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка розглянула надані докази та аргументи сторін. Вона не врахувала заперечення обвинуваченого та його адвоката, оскільки під час зупинки Дибаль не заперечував, що керував автобусом, а чоловік, який нібито був за кермом, не прийшов на розгляд справи у суді.

Суддя визнала винним водія маршрутки у п’яній їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу та заборонила керувати транспортними засобами протягом року. Постанову ще можна оскаржити.