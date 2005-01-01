На Львівщині за зимову підгодівлю птахів обіцяють призи

У ЛОДА оголосили флешмоб #ягодуюптахів

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 14:543570

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На Львівщині за зимову підгодівлю птахів обіцяють призи
фото ілюстративне

Мешканців Львова та області закликають змайструвати годівнички для птахів та наповнювати їх їжею. Фото цього процесу закликають публікувати в соцмережах під хештегом #ягодуюптахів та обіцяють за це заохочувальні призи. Такий флешмоб започаткував департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

«З метою допомоги птахам, коли їм самостійно складно знайти їжу, департамент екології та природних ресурсів ЛОДА розпочинає флешмоб #ягодуюптахів, – йдеться у повідомленні департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА. – Умови флешмобу: потрібно опублікувати фото на тему підгодівлі тварин, оригінально його підписати та опублікувати його у соціальній мережі Facebook з хештегом #ягодуюптахів та позначити в дописі департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації».

Як пояснила ZAXID.NET начальниця відділу біоресурсів, заповідної справи та моніторингу департаменту екології ЛОДА Інеса Шемелинець, таку акцію проводять вперше й автори найбільш креативних постів отримають заохочувальні подарунки.

«Ми думали, як би популяризувати зимову годівлю птахів і вирішили зробити це через соцмережі. Таку акцію придумали вперше і поки що за хештегом нема жодного поста але ми дуже на них сподіваємось. Автори гарних фото та цікавих постів отримають символічні подарунки – друковану продукцію на екологічну тематику», – сказала Інеса Шемелинець.

У годівниці екологи радять класти пшоно, просо, овес, пшеницю, не солене сало, сухофрукти. Для птахів-кочівників, які не звикли до годівниць та перелітають в пошуках корму, рекомендують ще з осені залишати по декілька плодів на гілках.

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