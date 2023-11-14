Сокальський районний суд Львівщини визнав винним у втечі з військової частини уродженця Тернопільщини Романа Щ., який вчасно не з’явився на службу. Військовому винесли вирок, яким передбачено п’ятирічне тюремне ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, уродженець Чорткова на Тернопільщині Роман Щ. проходив військову службу за призовом у прикордонному загоні. Вранці 4 липня 2023 року Роман Щ. без поважних причин вчасно не з’явився на військову службу та проводив час на власний розсуд із липня до жовтня, доки військового не затримали.

Щодо молодшого сержанта порушили кримінальну справу через самовільне залишення місця служби. У суді Роман Щ. визнав свою провину та заявив, що не з’явився на військову службу, бо мав справи.

Справу розглянув суддя Михайло Адамович, який дослідив усі матеріали справи та визнав Романа Щ. винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили п’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що в Ужгороді працівники ТЦК забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну на змагання – він вночі пройшов ВЛК та його одразу відправили на навчання. Нещодавно солдата з пораненою на фронті ногою ув’язнили на п’ять років за неявку на шикування на Закарпатті. Однак інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.