На Львівщині зіткнулись дві вантажівки, є постраждалий
49-річного водія MAN госпіталізували до Самбірської ЦРЛ
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У Яворівському районі Львівщини зіткнулись вантажівки Volvo та MAN, унаслідок чого 49-річного водія другої вантажівки деблоковували із затиснутого авто рятувальники. Його з травмами госпіталізували у лікарню.
Як повідомила ДСНС Львівщини, зіткнення вантажівок Volvo та MAN відбулось приблизно о 14:25 у вівторок, 9 серпня, у селі Крукеничі, що на Яворівщині.
У селі Крукеничі, що на Яворівщині, відбулось зіткнення вантажівок Volvo та MAN
Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню потерпілого водія з автомобіля MAN та відключили акумуляторну батарею в авто. 49-річного водія із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано в Самбірську центральну районну лікарню.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
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