Вантажівка MAN унаслідок зіткнення з’їхала у кювет

У Яворівському районі Львівщини зіткнулись вантажівки Volvo та MAN, унаслідок чого 49-річного водія другої вантажівки деблоковували із затиснутого авто рятувальники. Його з травмами госпіталізували у лікарню.

Як повідомила ДСНС Львівщини, зіткнення вантажівок Volvo та MAN відбулось приблизно о 14:25 у вівторок, 9 серпня, у селі Крукеничі, що на Яворівщині.

У селі Крукеничі, що на Яворівщині, відбулось зіткнення вантажівок Volvo та MAN

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню потерпілого водія з автомобіля MAN та відключили акумуляторну батарею в авто. 49-річного водія із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано в Самбірську центральну районну лікарню.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.