У четвер, 16 грудня, на території Львівського бронетанкового заводу передали модернізовані та капітально відремонтовані танки Т-64 та БМП-1.

Партію бойових машин піхоти БМП-1 завод ремонтував та модернізував для Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. На цих машинах курсанти відточують свої бойові навики. БПМ-1 прослужила вже 30 років. Після капремонту зможе прослужити ще зо 5 років.

«Цю техніку ми використовуємо в навчальному процесі та під час багатоцільових міжнародних навчань. Машини ми привезли вже в непридатному стані, бо вона використала свій ресурс. Ми на них їздимо по 5-6 годин щодня», – розповів Віктор Скрипник, лейтенант навчального підрозділу Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

А модернізовані танки Т-64 попрямують у бойові частини. Їх вже в п'ятницю повантажать та передадуть для використання.

«На танках встановлені камери заднього виду з виведенням на монітор механіка-водія. Також встановлені драбини для більш зручної посадки екіпажу в машину. А ще на башті танка встановлена фара. Машина за характеристиками стала потужнішою, сучаснішою», – розповів Назар Вовчко, начальник технічного відділу Львівського бронетанкового заводу.

«Коли ми модернізуємо машину, розбираємо її, можна сказати, до останнього гвинтика. І проводимо капітальний ремонт так, як передбачено по документації. Упродовж року в нас були різні машини. Були танки Т-72, були танки Т-64, БТС-4 модернізовані. Тобто в нас були різноманітні контракти», – пояснив директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрущук.

Приблизна вартість капремонту та модернізації одного БМП-1 становить близько 8 млн грн, а танка Т-64 – понад 10 млн грн.

Загалом за рік на Львівському бронетанковому заводі модернізували 60 одиниць техніки.

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