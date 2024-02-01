Піротехніки ДСНС працюють на місці події

У четвер, 1 лютого, у селі Євгенівка Миколаївської області четверо чоловіків підірвались на міні. Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Миколаївській області, внаслідок детонації отримали травми троє чоловіків, ще один – загинув.

Зазначається, що подія трапилась близько 14:00. Двоє чоловіків змогли самостійно дістатися до медзакладу, ще одного постраждалого до лікарні доправила машина швидкої допомоги. Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам.

Через півтори години начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram-каналі звернувся до жителів села із проханням здати кров для постраждалих чоловіків. Пізніше він повідомив, що лікарня отримала необхідну кількість крові від донорів, що допомогло врятувати чоловіків.

«Завдяки небайдужості та згуртованості наших людей, лікарня вже отримала більш ніж необхідну кількість донорської крові для постраждалих за дуже короткий проміжок часу. Дякую за врятоване життя!», – написав Іван Кухта.

До слова, 16 грудня 2023 року у цьому ж селі легковик ВАЗ 2103 підірвався на протипіхотній міні. В автомобілі перебувало двоє чоловіків 1983 та 1987 року народження. Вони їхали польовою дорогою від села в пошуку дров. Чоловіки не потребували медичної допомоги, але самостійно вийти із замінованої зони не змогли. Тоді піротехніки ДСНС створили безпечний «коридор» довжиною 140 метрів та евакуювали чоловіків.

Зазначимо, село Євгенівка входить до Снігурівської громади. Місто Снігурівка російські військові окупували 19 березня 2022 року. 10 листопада 2022 року ЗСУ звільнили місто. У ДСНС зазначають, на територіях, де відбувались бойові дії або були окупованими, підвищена мінна небезпека.

Нагадаємо, у міноборони заявили про посилення гуманітарного розмінування. Зокрема, додатково сформували десять батальйонів та три роти розмінування. Фахівці визначили та ідентифікували майже 26 тисяч гектарів територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.