На виборах до сеймиків воєводств Польщі під час місцевих виборів 7 квітня перемогла опозиційна «Право і Справедливість» (PiS) Ярослава Качинського. Про це 9 квітня повідомив «Укрінформ».

«Право і Справедливість» отримала на виборах до сеймиків воєводств (аналог обласних рад в Україні, – ред.) 34,2%, випереджаючи правлячу «Громадянську коаліцію» (KO) з 30,5% голосів.

Коаліція партій «Третій шлях» («Польська селянська партія» і партія «Польща 2050») здобула 14,2% голосів виборців, коаліція націоналістичної і антиукраїнської «Конфедерації» і безпартійних самоврядувальників – 7,2%, а «Лівиця» – 6,3%.

Результати місцевих виборів у Польщі (інфографіка Rzeczpospolita)

Явка на виборах склала 51,9%, що на 3% менше порівняно з попередніми місцевими виборами в Польщі у 2018 році (54,9%) Офіційні результати виборів незначно відрізняються від даних екзит-полу, оприлюдненого в неділю після закриття виборчих дільниць.

Порівняно з даними екзит-полу, PiS отримала на виборах до сеймиків на пів відсотка більше, а «Третій шлях» – на 0,7% більше, інші партії дещо втратили.

Розподіл голосів між правлячою «Громадянською коаліцією» (KO) і опозиціонерами з «Право і Справедливість». (інфографіка RMF 24)

Другий тур місцевих виборів у Польщі, під час яких обиратимуть мерів міст, бургомістрів та війтів, відбудеться 21 квітня. У багатьох великих містах Польщі мерів було обрано вже в першому турі. Зокрема з великим відривом вже у першому турі перемогли мер Варшави Рафал Тшасковський і мер Гданська Александра Дулькевич.