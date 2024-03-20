Посадовцю загрожує до 10 років в'язниці

Начальник однієї з філій ДП «Ліси України» організував незаконну рубку дерев на території Національного природного парку «Куяльницький», які є об’єктом природно-заповідного фонду в Одеській області, завдавши державі збитків на 145,6 млн грн. Про завершення досудового розслідування у справі у середу, 20 березня, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань та Одеській обласній прокуратурі.

Як повідомляється, посадовець філії «Ананьївське лісове господарство» ДП «Ліси України» незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим для вирубки дерев під виглядом санітарного оздоровлення лісу.

За цією схемою протягом 2022-2023 років на території понад 200 га природно-заповідного фонду парку було незаконно зрубано більш ніж півтори тисячі дубів, ясенів та акацій. Відповідно до судової інженерно-технічної експертизи збитки довкіллю оцінено в 145,6 млн грн.

відео ДБР

За позовами Одеської обласної прокуратури суд скасував вказані лісорубні квитки та припинив рубку, яка мала проводитись до кінця 2023 року.

Наразі чиновник звільнений з посади та обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі обвинуваченому вручено цивільний позов на всю суму завданих збитків.

Національний природний парк «Куяльницький» – природоохоронна територія в Одеському та Березівському районах Одеської області. Парк створений указом президента України від 1 січня 2022 року. Площа парку – 10,8 тис. га.