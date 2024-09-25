Експосадовцю загрожує до дев'яти років позбавлення волі

На Одещині правоохоронці викрили колишнього начальника Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі на хабарництві. Про це у середу, 25 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

За даними слідчих, колишній посадовець наразі надає приватні юридичні послуги. Однак, використовуючи свої зв’язки, він також за гроші надавав незаконні послуги. Встановлено, що за 30 тис. грн він обіцяв одному з чоловіків вплинути на колишніх колег, щоб ті закрили виконавче провадження, розпочате стосовно нього.

Ще одному чоловіку затриманий обіцяв допомогти виїхати за кордон через офіційний пункт пропуску, використовуючи для цього свої зв'язки в Державній прикордонній службі.

Після того, як він отримав хабарі, його затримали правоохоронці. Експосадовцю оголосили про підозру одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Також затриманого підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (3 ст. 332 КК У). Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі.