Військового затримали під час отримання чергового хабаря

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали й оголосили підозру військовослужбовцю одного з підрозділів тероборони в Одесі, який торгував фіктивними діагнозами з психіатричної лікарні серед охочих уникнути мобілізації. Про це повідомили у відомстві 10 березня.

За даними слідства, підозрюваний пропонував свої послуги як чоловікам, які бажають уникнути призову, так і чинним військовослужбовцям. За 16 тис. доларів (приблизно 660 тис. грн) зловмисник через знайомих у психіатричній лікарні робив фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації та списатись зі служби.

«У разі несплати грошей він погрожував цивільним примусовою мобілізацією, хизуючись зв’язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення», – ідеться в повідомленні.

Військовослужбовця затримали під час одержання 16 тис. доларів хабаря.

Наразі триває слідство. ДБР з’ясовує зв’язки затриманого у ТЦК та встановлює імена чоловіків, які скористалися цією схемою. Правоохоронці провели обшуки та вилучили документацію у психіатричній лікарні.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою з правом внесення застави 1 млн грн.