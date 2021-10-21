ДТП трапилось 20 жовтня поблизу селища Любашівка на Одещині

Поліцейські затримали на Одещині водія, який, за даними слідства, причетний до масштабної ДТП, у якій загинули 3 людини, ще 12 – постраждало.

«32-річний водій вантажного автомобіля DAF затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій авто Volkswagen, рухаючись у напрямку Одеси зіткнувся з тягачем DAF, який рухався у попутному напрямку.

«Після зіткнення обидва транспортних засоби зупинилися на проїзній частині. Слідом під’їхали автомобіль ВАЗ та мікроавтобус з пасажирами, водії яких, побачивши аварію, також зупинилися на проїзній частині. У цей час у зазначеному напрямку рухався ще один автопоїзд DAF, водій якого допустив зіткнення з іншими транспортними засобами, внаслідок чого сталося їх загорання», — уточнюється у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, у цій аварії загинули троє людей — пасажирка Volkswagen та водій першої вантажівки. Особа третього загиблого наразі встановлюється.

Також до лікарні з різними травмами доставили 12 людей, серед них підлітки 15-ти та 16-ти років.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб» (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 жовтня на трасі Київ-Одеса сталася масова ДТП, в якій загинули троє людей.