Автомобіль Toyota вибухнув на вулиці Академіка Корольова

У Київському районі Одеси вранці у понеділок, 16 лютого, стався вибух автомобіля, внаслідок чого постраждала одна людина. Це вже другий подібний інцидент у цьому районі за останні десять днів. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інформація про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшла на спецлінію 102 зранку. За попередніми даними, травм зазнав 56-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Наразі на місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки, які встановлюють обставини вибуху.

Доповнено о 12:30. СБУ кваліфікує вибух автомобіля як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

«Вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано», – додали у дописі.

Джерела «Української правди» у правоохоронних органах повідомили, що внаслідок вибуху постраждав військовий пенсіонер.

Нагадаємо, на вулиці Академіка Корольова в Одесі вже вибухав автомобіль Toyota 6 лютого. Тоді загинув 21-річний військовий. СБУ кваліфікувала вибух як терористичний акт та відкрила відповідне кримінальне провадження.