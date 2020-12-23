На одному з офіційних YouTube-каналів Львівської міськради опублікували чотири відео з картою України без Криму. Ролики виготовила громадська організація «Батьки в дії» як невеликий курс для старшокласників про роботу мерії, депутатів та чиновників у Львові. Відео опублікували у вівторок, 22 грудня, але вже наступного ранку їх видалили, пообіцявши переробити через епізод із картою.

Першим на ці відео звернув увагу львівський політичний оглядач Дмитро Посипанко. Виявилося, що на 24 секунді кожного з чотирьох роликів, опублікованих на офіційному YouTube-каналі відділу партнерства управління «Секретаріат ради» Львівської міськради, є карта України без Криму. Відділ партнерства Львівської міськради є партнером цього проекту, а виробництвом усіх відео займалася відома у Львові громадська організація «Батьки в дії».

У кожному відео з курсу громадянської освіти опублікували карту України без Криму

Після публікації Дмитра Посипанка всі відео видалили і з каналу міськради, і з каналу «Батьків у дії». Голова ГО «Батьки в дії», екс-депутатка Львівської міськради Юлія Гвоздович пояснила ZAXID.NET, що відео переробляють, оскільки спершу не звернули уваги на карту без Криму.

«Проект робили батьки, пластуни на волонтерських засадах, по ночах, бажаючи лише кращого дітям міста, щоб вони були громадсько свідомі. Без жодних злих намірів усі троє пропустили [карту без Криму]. Дякуємо Дмитру Посипанку, що звернув увагу. Менш, ніж за добу публічності ролика, ми його уже замінили. Перепрошуємо за таку опечатку. Крим – це Україна!» – сказала Юлія Гвоздович.

У відділі партнерства Львівської міськради також відреагували на цей інцидент, пояснивши, що після виправлення помилки усі відео знову опублікують.

«Щодо прикрої помилки із картою України... Львівська міська рада неодноразово та послідовно демонструє свою позицію щодо територіальної цілісності та неподільності України. Цю технічну помилку у найкоротші терміни буде виправлено реалізаторами проекту. Сподіваємось, оновлені відео стануть корисними для молодих людей, оскільки їх суть спрямована на побудову молодого громадянського суспільства», – вказано в офіційному коментарі відділу партнерства, надісланому ZAXID.NET.

Курс громадянської освіти для старшокласників є переможцем конкурсу соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим!» від Львівської міськради. Конкурс проводять наприкінці кожного року і відбирають цікаві для розвитку міста проекти громадських організацій. Частину коштів на реалізацію цих проектів згодом виділяють із бюджету Львова.

Курс громадянської освіти для старшокласників від ГО «Батьки у дії» складається із чотирьох відео – «Що таке місцеве самоврядування?», «Як наповнюється та на що витрачається місцевий бюджет?», «Чим займаються депутати та службовці місцевих рад?» та «Як ефективно взаємодіяти з владою та вирішувати питання на місцевому рівні?».