На передноворічній шкільній дискотеці у Киргизстані газом отруїлися 110 людей

На шкільній дискотеці в одному з сіл Чуйської області Киргизстану 110 людей отруїлися вихлопним газом електрогенератора, повідомило видання Knews.kg з посиланням на міністерство охорони здоров'я.

Як йдеться у повідомленні, у місцевій школі під час проведення новорічного вечора відключили світло, і керівництво було змушене включити генератор.

«Чадним газом отруїлися 110 людей. Всі постраждалі були доставлені до Чуйської територіальної лікарні. З них 72 отримали амбулаторну допомогу, 38 осіб госпіталізовано. 6 учнів розмістили в реанімації, але 5 з них із задовільним станом були виписані додому. І тільки один школяр залишився в лікарні, але його стан оцінюється як задовільний», – розповіли в МОЗ.

Нагадаємо. Восени цього року в Ужгороді учні розпилили в школі газ, внаслідок чого отруєння зазнали 11 школярів. Також в листопаді цього року на Рівненщині учень розпилив у школі сльозогінний газ, внаслідок чого навчання в цей день було зірвано, а учнів – евакуйовано.