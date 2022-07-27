На півдні ЗСУ знищили 89 загарбників та звільнили від окупантів два населені пункти

На півдні України Збройні сили України знищили 89 загарбників та звільнили від окупантів два населені пункти. Оперативне командування «Південь» повідомило, що за попередню добу українські військові остаточно зачистили від окупантів Андріївку, а кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції у Лозовому.

«Нашою авіацією нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пунктів ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції», – повідомило у середу, 27 липня, оперативне командування «Південь» в зведенні за попередню добу.

Також повідомляється, що протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка, але успіху не мав.

На Миколаївщині ворог проводив повітряну розвідку і позбувся летючого розвідника «Елерон-3». Окрім того, зі стрілецької зброї було знищено дрон-камікадзе типу «Лансет», яким окупанти намагалися атакувати радіолокаційну станцію.

Повідомляється, що протягом доби нашими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань.