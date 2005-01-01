На Полтавщині поїзд збив двох людей на скутері

Поїзд смертельно травмував 19-річного хлопця та 17-річну дівчину у Новосанжарському районі Полтавської області. Про це повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв на свої сторінці у Facebook.

«Сьогодні вночі у Новосанжарському районі поїздом смертельно травмовано 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно», – написав Сулаєв.

За його словами, загиблими виявилися мешканці двох сіл Новосанжарського району. Наразі поліція розслідує цей інцидент.

Як інформував ZAXID.NET, раніше на Одещині внаслідок зіткнення поїзда з мікроавтобусом загинула 26-річна жінка.