Посадовцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали посадовця Яловичорського лісництва, який спричинив смертельну ДТП. Лісничому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як розповіли в ДБР 2 жовтня, аварія сталася напередодні близько 19:00.

«Лісничий Яловичорського лісництва за кермом Toyota Land Cruiser, рухаючись у напрямку Верховини, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з Volkswagen Passat, водій якого повертав на другорядну дорогу. У результаті ДТП 54-річний водій Volkswagen загинув на місці», – зазначили правоохоронці.

Слідчі вилучили автомобілі для проведення експертиз та відібрали зразки крові у лісничого. Експертиза підтвердила його перебування у стані алкогольного сп’яніння.

Посадовця арештували з правом внесення застави. За порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.