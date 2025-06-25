Посадовець продавав лісоматеріали за цінами, нижчими від ринкових

Екскерівника спеціалізованого агролісгоспу на Прикарпатті підозрюють у зловживаннях, які призвели до збитків в особливо великих розмірах. Посадовцеві, який продавав лісоматеріали за цінами, нижчими від ринкових, загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 25 червня, директор лісгоспу укладав із приватними компаніями збиткові прямі договори купівлі-продажу лісоматеріалів без проведення електронних торгів.

«З липня 2022 по грудень 2023 року він реалізовував лісоматеріали, у тому числі породи “дуб”, за нижчими від ринкових цінами. За результатами експертизи, різниця між ринковою та реальною вартістю їх реалізації склала понад 2 млн грн, чим завдано шкоду лісгоспу», – зазначили правоохоронці.

Посадовцеві оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до збитків в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від трьох до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн