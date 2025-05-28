Подія сталася на території приватного будинку у селі Яблуниця Поляницької громади

У середу, 28 травня, у селі Яблуниця Поляницької громади внаслідок обвалу ґрунту загинув 54-річний робітник. Правоохоронці відкрили кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, інцидент стався об 11:23.

«Приїхавши на місце виклику, рятувальники Надвірнянського району встановили, що під час риття траншеї біля фундаменту будівлі обвалився ґрунт, який повністю засипав людину. Тіло чоловіка деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги, які констатували його смерть», – зазначили в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що під час монтажних робіт з гідроізоляції у приватному будинку загинув 54-річний житель Богородчанської громади. Тіло відправили у морг для проведення судмедекспертизи. Слідчі відкрили кримінальну справу за ст.115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».