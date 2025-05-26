Тіло виявили поблизу села Буркут Верховинського району

У лісі поблизу села Буркут Верховинського району виявили тіло 33-річного жителя Дніпра. Причину смерті встановлюють судмедексперти.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 26 травня, про зникнення дніпрянина правоохоронцям повідомили за чотири дні до цього. Чоловіка без ознак насильницької смерті виявили на Верховинщині, поблизу кордону з Румунією.

«Тіло знайшли 24 травня в лісовому масиві села Буркут. Після завершення слідчих дій рятувальники селища Верховина спільно з працівниками поліції транспортували загиблого до найближчого населеного пункту», – зазначили в ДСНС.

Тіло 33-річного жителя Дніпра відправили у морг Коломиї для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті. Після цього правоохоронці визначаться з правовою кваліфікацією справи.