Велосипедистка їхала селом у попутному з автомобілем напрямку

Смертельна ДТП сталася 15 лютого у селі Хутір-Будилів Снятинської громади. Під колесами Volkswagen Passat, яким керував п’яний водій, загинула 63-річна місцева мешканка.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 16 лютого, велосипедистка їхала селом у попутному з автомобілем напрямку.

«50-річний водій автомобіля Volkswagen Passat допустив наїзд на велосипедистку. Внаслідок ДТП велосипедистка, 1961 р.н., місцева мешканка від отриманих травм померла на місці. За результатами медичного огляду встановлено, що на момент дорожньо-транспортної пригоди водій перебував в стані алкогольного сп’яніння», – інформують у поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3. ст.286-1 Кримінального кодексу України. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого, винуватцеві ДТП загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.