На радника голови МВС Іллю Киву та канал «Еспресо» подали до суду через неправдиві заяви
Від політика вимагають спростування наклепницької інформації про постраждалу від нападу активістку Катерину Гандзюк
Представники постраждалої від нападу активістки Катерини Гандзюк звернулись до суду з позовом до політика, радника міністра внутрішніх справ Іллі Киви та телекомпанії «Еспресо.TV» про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це йдеться у повідомленні спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.
Зазначається, що приводом для цього стало висловлювання Іллі Киви під час інтерв’ю на телеканалі «Espreso.TV» в програмі «Коментар» від 2 жовтня. В інтерв’ю він звинуватив Катерину в розкраданні бюджету. «Я знаю Гандзюк. Вона є державним службовцем… яка сиділа на розкраданні міського бюджету. От і все. Серйозні звинувачення — звісно. Просто зручно так перевернути всю ситуацію», – заявив політик (на відео з 8:30).
Захисники Гандзюк переконані, що Кива висунув безпідставні обвинувачення, щоб дискредитувати ділову репутацію активістки.
«На нашу думку, такі висловлювання є частиною кампанії приховування замовників нападів на активістів. Очевидно, що таку кампанію просуває МВС, адже ми не вперше чуємо, що Катерина — начебто корупціонер та проросійський діяч, яку вирішили покарати ветерани війни. Тому це їхня ініціатива, а значить справу розкрито і все можна зам’яти», — йдеться у повідомленні юридичної компанії, яка представляє інтереси постраждалої.
Юристи вимагатимуть спростування недостовірної інформації та зачитати резолютивну частину рішення в ефірі тієї ж програми на телеканалі «Еспресо.TV».
Як повідомляв ZAXID.NET, 31 липня вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою працівницю міськради Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але незабаром перевели до Києва.
Спочатку кваліфікація в кримінальному провадженні була «хуліганство», потім правоохоронці перекваліфікували її в «заподіяння тяжких тілесних ушкоджень», а згодом, після підтвердження того, що Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, кваліфікацію було змінено на «замах на вбивство з особливою жорстокістю».
Згодом у поліції заявили, що безпосередньо кислоту на Ганзюк вилив 23-річний колишній учасник АТО, який нині перебуває під вартою. На його тілі виявили сліди хімічних опіків.
Першого підозрюваного, якого схопила поліція, у нападі на радницю міського голови Херсона Миколу Новікова відпустили на волю. ЗМІ припускали, що цю людину заарештували помилково.