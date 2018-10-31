На радника голови МВС Іллю Киву та канал «Еспресо» подали до суду через неправдиві заяви

Ілля Кива

Представники постраждалої від нападу активістки Катерини Гандзюк звернулись до суду з позовом до політика, радника міністра внутрішніх справ Іллі Киви та телекомпанії «Еспресо.TV» про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це йдеться у повідомленні спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

Зазначається, що приводом для цього стало висловлювання Іллі Киви під час інтерв’ю на телеканалі «Espreso.TV» в програмі «Коментар» від 2 жовтня. В інтерв’ю він звинуватив Катерину в розкраданні бюджету. «Я знаю Гандзюк. Вона є державним службовцем… яка сиділа на розкраданні міського бюджету. От і все. Серйозні звинувачення — звісно. Просто зручно так перевернути всю ситуацію», – заявив політик (на відео з 8:30).

Захисники Гандзюк переконані, що Кива висунув безпідставні обвинувачення, щоб дискредитувати ділову репутацію активістки.

«На нашу думку, такі висловлювання є частиною кампанії приховування замовників нападів на активістів. Очевидно, що таку кампанію просуває МВС, адже ми не вперше чуємо, що Катерина — начебто корупціонер та проросійський діяч, яку вирішили покарати ветерани війни. Тому це їхня ініціатива, а значить справу розкрито і все можна зам’яти», — йдеться у повідомленні юридичної компанії, яка представляє інтереси постраждалої.

Юристи вимагатимуть спростування недостовірної інформації та зачитати резолютивну частину рішення в ефірі тієї ж програми на телеканалі «Еспресо.TV».

Як повідомляв ZAXID.NET, 31 липня вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою працівницю міськради Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але незабаром перевели до Києва.

Спочатку кваліфікація в кримінальному провадженні була «хуліганство», потім правоохоронці перекваліфікували її в «заподіяння тяжких тілесних ушкоджень», а згодом, після підтвердження того, що Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, кваліфікацію було змінено на «замах на вбивство з особливою жорстокістю».

Згодом у поліції заявили, що безпосередньо кислоту на Ганзюк вилив 23-річний колишній учасник АТО, який нині перебуває під вартою. На його тілі виявили сліди хімічних опіків.

Першого підозрюваного, якого схопила поліція, у нападі на радницю міського голови Херсона Миколу Новікова відпустили на волю. ЗМІ припускали, що цю людину заарештували помилково.