Смертельна аварія сталася ввечері 22 червня поблизу села Корнин Рівненського району

У неділю, 22 червня, поблизу села Корнин Рівненського району сталася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду легковика загинув 68-річний велосипедист. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 22 червня близько 22:40 поблизу села Корнин. Слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля Volkswagen Passat, 25-річний рівнянин, збив 68-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці з велосипедом у руках.

«Унаслідок ДТП велосипедиста із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де через півтори години він помер», – зазначають правоохоронці.

Відповідно до огляду на стан спʼяніння, 25-річний водій Volkswagen Passat був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.