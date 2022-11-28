Дубенський суд оштрафував водія вантажівки, з-під коліс якого вилетів камінь та пошкодив лобове скло мікроавтобуса. Як розповів власник пошкодженого авто, фура виїжджала з асфальтного заводу із забрудненими колесами, на яких була не лише грязюка, а й невеликі камінці. Під час руху один з них вилетів у лобове скло автомобіля Volkswagen Transporter, внаслідок чого утворилась тріщина. Водій фури відмовився відшкодовувати збитки, тому на місце викликали поліцію. Суд визнав його винним і призначив 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду, інцидент стався 24 жовтня на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Кам'яниця Тараканівської громади. У суді власник пошкодженого мікроавтобуса розповів, що в той день він їхав з Дубна у бік села Верба. В момент, коли він проїжджав асфальтний завод, звідти виїхала вантажівка DAF CF, на колесах якої було багато болота з камінням.

«Коли він почав набирати швидкість, то з-під коліс останнього вилетіло болото із камінням і попало в лобове скло Volkswagen Transporter та один із каменів розбив лобове скло. Після транспортного засобу DAF CF 75360 по шляху руху асфальт був встелений болотом, винесеним із цегляного заводу за колесами. Коли потерпілий наздогнав водія транспортного засобу DAF, ... [водій] відмовився відшкодовувати завдані збитки, вказуючи, що можна їздити із пошкодженим лобовим склом», – описав події власник мікроавтобуса.

Він викликав на місце поліцію, яка склала адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (пошкодження майна). Відомо, що обвинувачений до суду не прийшов. У письмових поясненнях він зазначав, що не певний, що камінь вилетів саме з-під коліс його вантажівки, однак вину він не оспорював.

Суддя Микола Панчук визнав чоловіка винним і призначив 850 грн штрафу. Крім того, чоловік повинен сплатити 496 грн судового збору. Додамо, що поки постанова не набрала законної сили, тож водій вантажівки ще може оскаржити її в апеляційному суді. Водночас наразі на сайті судової влади поки немає інформації, чи подав власник пошкодженого авто цивільний позов на ремонт лобового скла.