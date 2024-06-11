Сарненський районний суд виніс вирок сержанту поліції Назарію Волощуку за вимагання й отримання 300 доларів хабара від водія, безпідставно звинуваченого у керуванні напідпитку. За скоєне правоохоронця відсторонили від роботи на два роки та зобов’язали сплатити 34 тис. грн штрафу.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, ввечері 31 липня 2022 року сержант поліції Назарій Волощук зупинив поблизу Білого озера у Вараському районі автомобіль марки Opel Astra. Обвинувачений почав стверджувати водію, що той нібито перебуває у стані алкогольгого сп’яніння та натякав, що за 300 доларів хабара заплющить на це очі. Крім того, правоохоронець вилучив у чоловіка посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

На початку серпня поліцейський повернув потерпілому документи, втім і далі вимагав заплатити гроші за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Зрештою, 10 серпня 2022 року водій Opel Astra переказав на банківський рахунок Назарія Волощука 200 доларів і 100 євро.

Під час судового процесу сержант поліції уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Тетяна Ведяніна визнала Назарія Волощука винним за ч.1 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) й призначила 34 тис. грн штрафу без права обіймати посади у правоохоронних органах на 2 роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.