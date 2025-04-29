Смертельна аварія сталася ввечері 28 квітня у селі Немовичі Сарненського району

У понеділок, 28 квітня, у селі Немовичі Сарненського району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з бетонним парканом загинув 62-річний водій квадроцикла. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

«Аварія сталася 28 квітня близько 18:40 у селі Немовичі. Слідчий встановив, що 62-річний сарненчанин, водій квадроцикла Outlander, не впорався з керуванням та врізався у бетонний паркан. Від отриманих травм чоловік загинув», – зазначають правоохоронці.

Як зʼясувалося, транспорт не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).