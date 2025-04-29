На Рівненщині 62-річний водій квадроцикла в’їхав у паркан і загинув на місці
Потерпілий потрапив у ДТП на незареєстрованому транспорті
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У понеділок, 28 квітня, у селі Немовичі Сарненського району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з бетонним парканом загинув 62-річний водій квадроцикла. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.
«Аварія сталася 28 квітня близько 18:40 у селі Немовичі. Слідчий встановив, що 62-річний сарненчанин, водій квадроцикла Outlander, не впорався з керуванням та врізався у бетонний паркан. Від отриманих травм чоловік загинув», – зазначають правоохоронці.
Як зʼясувалося, транспорт не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).