Екологи виявили на Миколаївщині забруднення ґрунтів небезпечними важкими металами

Військові екологи обстежили три розміновані ділянки у Миколаївській області. В результаті досліджень фахівці виявили у ґрунтах небезпечні важкі метали. Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили у пресслужбі міністерства оборони України.

Зазначається, що екологи дослідили територію від околиці міста Снігурівка та до села Киселівка Первомайської селищної громади. Ці ділянки були забруднені російськими мінами та вже розміновані українськими піротехніками. З місць, де найбільше пошкоджений ґрунт, відібрали проби. Щоб точно визначити забруднені локації фахівці використовували геодезичний GPS-приймач GNSS HiPer SR.

Наразі військові екологи провели експрес-аналіз ґрунтів, застосувавши метод рентгенофлуоресцентної спектроскопії та прилад ProSpektor-3. На обстежених ділянках військові екологи виявили небезпечні важкі метали, а саме:

стронцій;

цирконій;

залізо;

калій;

кальцій;

титан;

магній;

барій та інші хімічні елементи.

Зазначається, що фахівці проведуть ще одні більш детальні дослідження у лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки. Після цього аграріям нададуть рекомендації щодо використання зазначених ділянок.

«На основі отриманих результатів Кабінет міністрів розробить рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни. Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу», – зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності Руслан Берегуля.

Крім того, такі ж дослідження проведуть у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, наразі в Україні внаслідок мінного терору росіян заміновано близько 156 тис. км2, що становить приблизно 26% загальної площі України.

До слова, 13 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування.