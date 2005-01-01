На Самбірщині двоє людей отруїлися чадним газом

У с. Бісковичі Самбірського району Львівщини у середу, 28 березня, о 10:20 у приватному житловому будинку отруїлося, ймовірно, чадним газом подружжя. 61-річного чоловіка у важкому стані та 59-річну жінку у стані отруєння середньої важкості госпіталізували в анестезіологічне відділення Самбірської центральної райлікарні, повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА. Робітники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до будинку.

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