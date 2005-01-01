На Самбірщині двоє людей отруїлися чадним газом

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 07:35950

До теми

У с. Бісковичі Самбірського району Львівщини у середу, 28 березня, о 10:20 у приватному житловому будинку отруїлося, ймовірно, чадним газом подружжя.

61-річного чоловіка у важкому стані та 59-річну жінку у стані отруєння середньої важкості госпіталізували в анестезіологічне відділення Самбірської центральної райлікарні, повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Робітники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до будинку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У приватному будинку під Львовом від отруєння чадним газом загинула жінка ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук