Водій «Жигулів» не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя, збив металеву огорожу та врізався у житловий будинок

На Самбірщині п’яний водій «Жигулів» не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя, збив металеву огорожу та врізався у житловий будинок. Як повідомила Нацполіція Львівщини, пасажирка авто отримала травми та була госпіталізована в лікарню.

Аварія трапилась ввечері середи, 20 липня на автодорозі «Бориня – Мохнате» в селі Нижнє Висоцьке Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «ВАЗ 2107», не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з металевою огорожею, після чого в’їхав у будинок.

Внаслідок ДТП пасажирка легковика, 42-річна жителька району, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Встановлено, що водій «Жигулів» перебував у стані алкогольного сп’яніння – в його крові було виявлено 1,8 проміле.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.